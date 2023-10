Valico di Rafah chiuso dopo un’ora dall’apertura. Transitati solo 20 camion di aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - GAZA - Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza per consentire il passaggio di aiuti umanitari è stato aperto al transito alle 9 ore italiana degli aiuti ma dopo il passaggio dei primi 20 camion il valico è stato richiuso. I camion in attesa erano 50.Lo hanno mostrato immagini di Al Jazeera. Intanto, le autorità di Gaza chiedono "che il valico di Rafah venga aperto permanentemente e che siano portati tutti i beni necessari",si legge in una nota diffusa dai media palestinesi. Il primo convoglio entrato a Gaza ha trasportato medicinali, forniture mediche, alimenti.La svolta annunciata dagli Usa. - (PRIMAPRESS)