USA: Rep verso maggioranza al Congresso. Nomine squadra di Trump con Rubio e Waltz

(PRIMAPRESS) - USA - Lo spoglio finale delle schede dell'elezione presidenziale che ha indicato il 47º Capo della Casa Bianca, proiettano i Repubblicani verso la maggioranza della Camera americana. In sostanza il partito di Trump andrebbe verso il controllo totale del Congresso. Intanto Trump sta continuando a formare in velocità la sua squadra di governo. Ora nel suo calendario delle nomine c'è il senatore Repupubblicano e avvocato Marco Antonio Rubio e il membro della Camera per la Florida, Michael Waltz. Attesa oggi a New York la pronuncia del giudice sulla richiesta di archiviazione della condanna di Trump. - (PRIMAPRESS)