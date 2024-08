USA, il discorso di Bill Clinton alla Convention Dem contro il narcisista Trump: “Noi contro Io”

(PRIMAPRESS) - CHCAGO (USA) - L'atteso discorso dell'ex presidente USA, Bill Clinton, dopo quello di Barack Obama e della moglie Michelle, alla Democratic National Convention di Chicago è stato un chiaro attacco al candidato per la corsa alla Casa Bianca, Donald Trump. "Nel 2024, abbiamo una scelta chiara nella scelta tra Harris e Trump dovremo decidere tra chi pone avanti nella sua politica 'Noi il popolo' contro 'Io, me stesso e me'". "So quale preferisco per il nostro paese", ha detto Clinton.

La vicepresidente "Kamala Harris lavorerà per risolvere i problemi, cogliere le opportunità, alleviare le nostre paure e assicurarsi che ogni singolo americano, indipendentemente dal voto, abbia la possibilità di inseguire i propri sogni", ha detto l'ex presidente, che ha servito due mandati alla Casa Bianca fino a gennaio 2001.

"Kamala Harris è l'unica candidata in questa corsa con la visione, l'esperienza, il temperamento, la volontà e sì, la pura gioia, di farlo nei giorni buoni e cattivi. Di essere la nostra voce", ha detto della candidata democratica alla presidenza. La moglie di Clinton, Hillary Clinton, aveva perso le elezioni del 2016 contro l'ex presidente Donald Trump, l'attuale candidato repubblicano alla presidenza. - (PRIMAPRESS)