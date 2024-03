USA, crollo ponte Baltimora: recuperate due persone dalle acque. Si cercano i dispersi

(PRIMAPRESS) - BALTIMORA (USA) - È stato dichiarato lo stato di emergenza dal governatore del Maryland per il crollo del ponte in ferro Francis Scott Key (intitolato all'autore dell'inno nazionale americano) nella baia di Baltimora in seguito all'urto di una nave cargo ad uno dei piloni della struttura. Un urto violento che ha fatto collassare il ponte trascinando in acqua le vetture che vi transitavano. Il capo dei vigili del fuoco di Baltimora, James Wallace, ha affermato che le autorità hanno salvato due persone dall'acqua questa mattina, una senza ferite e l'altra che è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Ma Wallace prospetta che il numero delle vittime possa essere maggiore. Le autorità stanno continuando la ricerca dei dispersi mentre le agenzie governative stanno ricostruendo la dinamica del crollo.

Wallace ha aggiunto che l'equipaggio rimane a bordo della nave e sta comunicando con la Guardia costiera americana. Ha aggiunto che i servizi di emergenza stanno esaminando i rapporti secondo cui c'erano dei lavoratori sul ponte al momento dell'incidente. - (PRIMAPRESS)