USA: aperta la convention Dem a Chicago con il passaggio di testimone da Biden ad Harris

(PRIMAPRESS) - CHICAGO (USA) - Il presidente Usa, Joe Biden, ha aperto la convention dei democratici a Chicago congedandosi dalla leadership e passando ufficialmente il testimone alla sua vice Kamala Harris. Il presidente ha presentato la Harris come una "leader eccezionale", unica garante della democrazia e delle libertà messe in pericolo dall'ex presidente e avversario alle prossime presidenziali, Trump. Parole che Biden, prima di essere messo alle strette dai Dem per rinunciare alla sua candidatura, non aveva mai pronunciato.

Dall'avversario Trump, invece, arrivano duri attacchi alla Harris, non solo parlando di bellezza tanto da fargli dire "io sono più bello" ma anche accusandola di voler "portare il comunismo negli Stati Uniti". Una motivazione che prende origine dalle prime uscite elettorali della candidata Dem su temi di politiche sociali e possibilità di riscatto della "middle class" che rappresenta la forza dell'America. - (PRIMAPRESS)