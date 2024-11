Usa: al voto per il 47° presidente. Sullo sfondo di venti di guerra la sfida Trump-Harris

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Oggi è l'Election Day, il giorno i cui gli Stati Uniti sceglieranno il 47° Presidente, e mai come questa volta la scelta di milioni di americani avrà ricadute anche sul resto del mondo. Dalla crisi in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e al futuro della Nato. Ma anche sugli scambi commerciali potrebbero esserci dei cambiamenti con dazi ed imposizioni come detto in alcuni passaggi della campagna elettorale dai due candidati alla presidenza. Il testa a testa tra Trump e Harris non consente di fare previsioni e sopratutto un'America così divisa si rifletterà sul lavoro delle due ali nel Campidoglio.

Harris sta partecipando a 5 eventi in Pennsylvania, dove terminerà con un comizio con Lady Gaga. Trump sta visitando North Carolina, Pennsylvania e Michigan, dove concluderà la sua campagna. Intanto sono quasi 79 mln gli americani che hanno già votato per posta.

L'attenzione puntata su 7 Stati chiave,in particolare sulla Pennsylvania,ritenuta decisiva per l'esito di queste elezioni: poche migliaia di voti potrebbero rivelarsi determinanti. Intanto da oggi sono state adottate le misure di sicurezza per Casa Bianca e Congresso blindati con l'allerta della Guardia nazionale memori di quanto era accaduto nelle elezioni scorse a Capitol Hill. - (PRIMAPRESS)