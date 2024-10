Unifil Libano: ferito un peacekeeper ma non si conosce ancora l’origine del colpo

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Un altro casco blu, il quinto in due giorni, è stato ferito nel Sud del Libano ma non è chiara la matrice del ferimento. E' stato operato e le sue condizioni sono stabili secondo quanto riferito da Unifil. Il peacekeeper, spiega una nota,è stato colpito nel quartier generale a Naqura ieri sera "da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze. Non conosciamo ancora l'origine del colpo". Gli scontri tra Israele ed Hezbollah hanno inflitto "molti danni"a postazioni Unifil,ha detto il portavoce Tenenti. Ora bisognerà capire nelle prossime ore quali saranno le azioni che intraprenderanno le Nazioni Unite che non possono ancora registrare passivamente queste incursioni nei pressi della base.

Intanto negli ultimi due giorni, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi, Hezbollah ha lanciato dal Sud del Libano 320 tra razzi, missili e droni su Israele. E quanto afferma l'esercito israeliano. "Nel giorno della festa più sacra per il popolo ebraico", lo Yom Kippur, "circa 320 razzi sono stati lanciati da Hezbollah verso i civili israelani. Questo dovrebbe dirvi tutto quello che c'è da sapere sui nostri nemici", dichiara l'esercito. - (PRIMAPRESS)