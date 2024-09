Ue: von der Leyen indica Fitto a vicepresidente esecutivo. Meloni: “Centrali in Europa”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha proposto Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo sulla coesione e le riforme Ue. Sei i vicepresidenti esecutivi, 4 le donne. La nuova Commissione Ue sarà "un team di donne e uomini competenti e motivati pronti a lavorare insieme. Per un'Unione più forte. Per un'Europa più sicura. Per un'Europa più competitiva". Cosi la presidente von der Leyen in conferenza stampa. Meloni: "Con Fitto l'Italia tornerà ad avere un ruolo centrale in Europa".

Tra i nuovi incarichi nella lista presentata da von der Leyen, spicca la slovena Marta Kos, che guiderà il portafoglio sull'Allargamento. Kos sarà anche responsabile delle politiche sul vicinato orientale, del supporto all'Ucraina e del sostegno ai Paesi candidati all'adesione all'Ue. Nel nominare Kos, von der Leyen ha precisato che la procedura parlamentare per la sua conferma non è ancora terminata in Slovenia. Ha inoltre ricordato che il governo Golob ha nominato Kos come commissario, ma che non si è ancora presentata davanti alla commissione parlamentare competente per gli Affari Ue, condizione per formalizzare la candidatura. Von der Leyen si è tuttavia detta fiduciosa che la procedura in Slovenia sarà completata con successo. - (PRIMAPRESS)