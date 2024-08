Ucraina: spazzato via un intero edificio civile a Kryvyi Rih con oltre 127 razzi russi sulla città

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Un bilancio da verificare ma le prime notizie parlano già di un morto e cinque potrebbero essere ancora sotto le macerie dopo che un missile ha colpito un edificio civile nella notte nella città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, come hanno riportato i funzionari regionali. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale. Serhiy Lisak, governatore della regione di Dnipropetrovsk dove si trova Kryvyi Rih, ha detto che l'edificio è stato "spazzato via".

I sistemi di difesa aerea dell'Ucraina sono stati attivati ​​martedì mattina presto per respingere ulteriori bombardamenti russi, hanno detto i funzionari. Martedì mattina presto, i testimoni hanno detto a Reuters che ci sono stati almeno tre round di esplosioni a Kiev, dove l'amministrazione militare ha detto che erano state attivate le difese aeree.

Ciò avviene dopo che la Russia ha sparato centinaia di droni e missili contro l'Ucraina lunedì mattina, uccidendo almeno sette persone e colpendo la rete energetica già indebolita. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, ha risposto all'attacco di lunedì con un consueto appello agli alleati occidentali affinché fornissero più supporto alla difesa aerea e rimuovessero le restrizioni all'uso di armi occidentali per colpire in profondità nel territorio russo, scrivono Shaun Walker e Pjotr ​​Sauer. "Potremmo fare molto di più per proteggere le vite se l'aeronautica dei nostri vicini europei lavorasse insieme ai nostri F-16 e alla nostra difesa aerea", ha affermato.

"L'Ucraina non può essere limitata nelle sue capacità a lungo raggio quando i terroristi non affrontano tali limitazioni", ha affermato Zelenskiy, aggiungendo: "America, Gran Bretagna, Francia e i nostri altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare questo terrore. Il momento per un'azione decisiva è ora". Andriy Yermak, capo dello staff di Zelensky, ha affermato che l'attacco ha dimostrato che Kiev aveva bisogno del permesso per colpire "in profondità nel territorio della Russia con armi occidentali".

Il comandante dell'aeronautica ucraina, Mykola Oleshchuk, ha affermato che la Russia ha lanciato 127 missili contro l'Ucraina lunedì, di cui 102 sono stati intercettati. Ha aggiunto che le forze russe hanno anche lanciato 109 droni. Il primo ministro, Denys Shmyhal, ha detto che 15 regioni hanno subito danni durante gli attacchi, e Zelenskiy ha detto che il settore energetico ha subito "molti danni". - (PRIMAPRESS)