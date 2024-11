Ucraina, la Difesa USA stanzia un pacchetto di 425 milioni di dollari in armamenti: è il 69º

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno altri 425 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Nel pacchetto: intercettori per la difesa aerea, munizioni per sistemi missilistici e artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro, ha affermato il Dipartimento della Difesa Usa. Si tratta del 69° pacchetto inviato dal Pentagono a partire dall'agosto 2021, in base alla Presidential Drawdown Authority (Pda), col prelievo diretto dei materiali dagli arsenali Usa. - (PRIMAPRESS)