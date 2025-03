Ucraina: confronto Lavrov e Rubio per percorso di tregua. Manca ancora la voce di Putin

(PRIMAPRESS) - USA/RUSSIA - Un contatto telefonico tra il ministro russo degli Esteri Lavrov e l'omologo Usa Rubio per discutere i prossimi passi da compiere dopo i recenti incontri in Arabia saudita e di un colloquio dello stesso principe saudita con Putin per trovare una soluzione al conflitto. Rubio e Lavrov hanno concordato di continuare a lavorare per ripristinare le relazioni Usa-Russia, fa sapere il Dipartimento di Stato Usa. Tuttavia non c'è ancora nessuna risposta da Mosca sulla proposta di un mese di tregua portata dagli Usa e accettata da Kiev. Secondo Trump, Putin risponderà domani dopo una serie di valutazioni.

Sul fronte europeo ieri c'era stata la "convocazione" del premier inglese Starmer in videoconferenza per i 25 Stati "volenterosi" che intendono trovare una soluzione per l'Ucraina. Giovedì si terrà un summit militare per capire quali strategie di peacekeeper potranno essere adottate. - (PRIMAPRESS)