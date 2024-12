Ucraina bombardata nella notte di Natale con 70 missili. Zelensky: “Putin disumano”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Kiev:"Putin disumano, attacca a Natale" "Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il massiccio attacco russo della notte. Lanciati "oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d'attacco. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell'Ucraina", aggiunge. Interruzioni dell'energia elettrica in diverse zone. - (PRIMAPRESS)