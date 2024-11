Ucraina: attacco missilistico russo su infrastrutture elettriche. La Polonia allerta gli F16

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Jet da combattimento mobilitati negli spazi aerei della Polonia questa mattina. Sono state allertate tutte le forze dell'aviazione polacca in risposta al massiccio attacco missilistico e di droni russi sull'Ucraina. A seguito di questi raid "sono iniziate le operazioni degli aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo", scrive su X il comando operativo polacco. Kiev fa sapere che sono state prese di mira infrastrutture energetiche in tutto il Paese. "E' in corso un massiccio attacco al sistema elettrico", afferma il ministro dell'Energia, Galushchenko. - (PRIMAPRESS)