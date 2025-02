Ucraina: approvata risoluzione ONU per il ritiro delle truppe russe. Solo 93 paesi i sostenitori

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Non era così scontato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvasse una risoluzione di condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ora con questo provvedimento chiede il ritiro delle truppe russe. La mozione è stata presentata dall'Ucraina e appoggiata da quasi tutti i paesi Ue, ma non ha ottenuto ovviamente il sostegno degli Stati Uniti che nei giorni scorsi aveva visto particolarmente duro il presidente Trump nei confronti di Zelensky e con la pretesa di risarcimenti delle armi concesse dal suo predecessore Biden. Anche l'Italia ha votato a favore e la risoluzione è stata sostenuta da 93 paesi, respinta da 18, mentre 65 sono stati gli astenuti. Una risoluzione simile del 2013 aveva ottenuto il sostegno di 141 paesi, molti di più a conferma del nuovo scenario geopolitico più complesso è frammentizzato. - (PRIMAPRESS)