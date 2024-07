Tunisia: il presidente uscente Kais Saied si ricandida ma invita a non “personificare il potere”

(PRIMAPRESS) - TUNISIA - Il presidente tunisino uscente Kais Saied ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 6/10. Lo ha reso noto attraverso un video dicendo di sentire di dover rispondere "al sacro richiamo della patria". "In questa occasione, invito tutti coloro che si preparano a sostenere i candidati a fare attenzione a ogni tipo di inganno.Alcuni sono stati smascherati e altri lo saranno.Invito anche a non accettare un millesimo da nessuno, invito anche a non personificare più il potere", ha detto il presidente.

La legge finanziaria 2024 stima per la Tunisia una crescita del PIL per l'anno in corso del 3%, indicatore confermato anche dalle recenti analisi della Banca Mondiale, che hanno però come presupposto l'adesione della Tunisia a un percorso di riforme economiche e finanziarie che possano risanare l'economia del Paese. - (PRIMAPRESS)