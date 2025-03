Tregua spezzata a Gaza. Un raid dell’IDF provoca oltre 330 morti e uccide il generale Watfa

(PRIMAPRESS) - GAZA - E' di 330 morti e almeno 300 feriti il bilancio ancora provvisorio dei raid israeliani che nella notte hanno interrotto il cessate il fuoco a Gaza. Tra i morti anche il generale Abu Watfa, titolare degli Interni di Hamas. Il premier Netanyahu ha accusato Hamas di "aver respinto tutte le offerte" dei negoziatori e di non voler liberare gli ostaggi. Hamas insisteva per passare alla fase 2, come concordato, rigettando anche una proposta alternativa da parte degli Usa. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che "finora sono arrivati ​​negli ospedali della Striscia di Gaza 326 martiri", aggiungendo che "alcune vittime sono ancora sotto le macerie". Hamas, che governa Gaza, ha affermato di considerare gli attacchi di Israele come una cancellazione unilaterale del cessate il fuoco iniziato il 19 gennaio.

"Netanyahu e il suo governo estremista stanno prendendo la decisione di annullare l'accordo di cessate il fuoco, esponendo i prigionieri di Gaza a un destino sconosciuto", ha affermato Hamas in una dichiarazione. Ha invitato le persone nelle nazioni arabe e islamiche, insieme alle "persone libere del mondo", a scendere in piazza per protestare contro l'assalto. Il gruppo armato della Jihad islamica palestinese (PIJ) ha accusato Israele di "sabotare deliberatamente tutti gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco". - (PRIMAPRESS)