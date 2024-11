Tregua israelo-palestinese: la rivendicazione di Hamas e lo “scippo” dell’annuncio di Netanyhau

(PRIMAPRESS) - LIBANO - "L'annuncio del cessate il fuoco in Libano è una vittoria e un successo importante per la resistenza" e "Hamas è pronto per un accordo di cessate il fuoco e un'intesa seria per lo scambio di prigionieri. Così alla France Presse un esponente dell'ufficio politico del gruppo palestinese rivendica la tregua come una conquista ottenuta con la pressione su Occidente e MediOriente. "Abbiamo informato i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia", ha affermato il funzionario di Hamas. Ieri l'annuncio era stato dato da Netanyhau prendendo la scena al presidente USA, Joe Biden che aveva programmato di annunciare insieme a Macron i termini della tregua.

Tregua che è entrata in vigore dalle 3 Entrato in vigore alle 3 del mattino,le 4 in Libano, il cessate il fuoco di 60 giorni tra Israele e Hezbollah. Non ci sono segnalazioni immediate di viola- zioni della tregua. Un portavoce dell'Idf ha chiesto ai re- sidenti evacuati dal sud di non tornare a casa, visto che l'esercito è ancora presente. Festeggiamenti a Beirut. La tregua prevede che Hezbollah ponga fine alla sua presenza armata nel sud e che le forze israeliane si ritirino.A vigilare, truppe libanesi,Unifil e un gruppo internazionale guidato dagli Usa. - (PRIMAPRESS)