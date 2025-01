Tregua Gaza: Israele dice no alla consegna del corpo del leader di Hamas, Yahya Sinwar

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Israele non consegnerà il corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar come parte di un accordo di scambio di ostaggi e prigionieri. Sinwar è il terrorista sunnita a capo della Striscia, ucciso nell'ottobre 2024. Lo ha dichiarato una fonte governativa dello Stato ebraico. Il media arabo Al Arabiya/Al Hadath ha riferito che Hamas ha chiesto che il corpo di Sinwar fosse consegnato durante la prima fase dell accordo. Circostanza smentita dalla fonte di Tel Aviv: "Israele non consegnerà il corpo del terrorista Sinwar ad Hamas come parte dell'accordo". Un accordo che è ancora pieno di contraddizioni e di richieste dalle parti che sembrano allontanare i termini della Pace. Con il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia chi prenderà il comando della parte di confine con Israele? È qui uno dei nodi maggiori che non sarà accettato da Israele rendendo vano il racconto della vicinanza dell'accordo come ha sollecitato ieri Biden invocando la tregua prima del suo passaggio di testimone a Donald Trump. - (PRIMAPRESS)