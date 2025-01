Tornano i venerdì neri degli scioperi. Domani astensione nel trasporto pubblico di Confail-Faisa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tornano i venerdì neri degli scioperi. Domani 10 gennaio programmato il primo del 2025 proprio mentre il Paese è in ripresa dallo stop delle vacanze ze natalizie. È prevista l'astensione dal lavoro nel trasporto pubblico, con possibili ripercussioni sulla mobilità a partire dalle grandi città. La Confail-Faisa ha proclamato lo sciopero di 4 ore per denunciare la "grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto". Si contestano, tra l'altro, "stipendi bassi e inadeguati rispetto all'aumento del costo della vita", orari e carichi di lavoro definiti "insostenibili". - (PRIMAPRESS)