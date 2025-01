TikTok in Usa: Microsoft interessata all’acquisto secondo Trump ma nessuna conferma dalla Cina

(PRIMAPRESS) - USA - Microsoft sarebbe in trattative per acquistare TikTok. Lo ha confermato il presidente Usa in viaggio con Bill Gates. A dare la notizia è l'agenzia Bloomberg anche se non confermata dalla proprietaria cinese ByteDance. Nei giorni scorsi era trapelato che Microsoft e Oracle fossero fra le papabili per l'acquisto di TikTok, per la quale Trump si attende varie offerte. Trump ha poi confermato l'imminente firma di 4 decreti esecutivi: uno è quello sul sistema anti-missili Iron Dome. Un altro riguarda il divieto dell'"ideologia transgender" nell'esercito. - (PRIMAPRESS)