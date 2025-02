Striscia di Gaza: i piani di Trump e Israele che renderanno ancora una volta apolidi i palestinesi

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - Dopo la levata di scudi dei paesi arabi e dell'Ue sulle parole di Trump per l'invio di truppe USA nella Striscia rientrata sui chiarimenti della portavoce della Casa Bianca, resta un'altra questione che riaccenderà le polemiche. Il ministro della Difesa israeliano, Katz, ha affermato di aver dato istruzioni all'esercito israeliano di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero di palestinesi dalla Striscia di Gaza, in linea con la proposta del presidente degli Usa, Trump. Katz ha spiegato che il piano "include opzioni per l'uscita dai valichi terrestri,disposizioni speciali per l'uscita via mare e via aerea".Apprezza "con fa- vore il piano audace di Trump che consente a una vasta popolazione di Gaza di partire per vari luoghi del mondo". I palestinesi secondo questo piano, dopo decine di anni torneranno ad essere apolidi negando come già aveva fatto Israele al loro diritto al ritorno. - (PRIMAPRESS)