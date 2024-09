Sri Lanka oggi al voto con 38 candidati. Paese ancora stretto dalla crisi economica del 2022

(PRIMAPRESS) - SRI LANKA - La nazione insulare dello Sri Lanka voterà oggi 21 settembre, per un nuovo presidente, nella sua prima elezione dopo il crollo economico del 2022, con 38 candidati in lizza per il seggio presidenziale. Lo Sri Lanka inizierà a votare alle 7:00 (ora locale) e terminerà alle 16:00, dopodiché inizierà lo spoglio. I risultati sono attesi domenica.

Dei 38 candidati solo alcuni hanno la posibilità di occupare la poltrona presidenziale. In prima linea nella corsa c'è il presidente Ranil Wickremesinghe, che lotta per la rielezione. Tuttavia, deve affrontare la concorrenza di altri due pesi massimi in corsa. Il 75enne Wickremesinghe è succeduto all'ex presidente Gotabaya Rajapaksa, fuggito nel 2022 quando l'economia del paese ha toccato il fondo e gli abitanti dello Sri Lanka hanno organizzato massicce proteste contro il governo.

Circa 17 persone su 22 milioni hanno diritto a votare per il decimo presidente del paese, poiché questioni economiche come inflazione, programmi di assistenza sociale, carenze di cibo e carburante hanno la precedenza. - (PRIMAPRESS)