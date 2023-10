Situazione Gaza, Michel convoca vertice Ue: “L’Europa rischia estremismi e forti migrazioni”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato un vertice straordinario per martedì,in video conferenza sulla crisi a Gaza. "Questo conflitto ha molte conseguenze anche per noi dell'Unione Europea-sottolinea Michel-rischiamo estremismo e ondate migratorie". "E' della massima importanza che il Consiglio Ue,in linea con i Trattati e i nostri valori, definisca la nostra posizione comune e statabilisca una chiara linea di azione unitaria che rifletta la complessità della situazione in corso".

Intanto la Commissione Ue ha annunciato altri aiuti umanitari per 50 mln di euro per Gaza. Dopo una telefonata col segretario generale Onu, Guterres, la presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen ha fatto sapere che "la Commissione aumenterà immediatamente di 50 mln di euro l'attuale dotazione di aiuti umanitari prevista per Gaza, portando il to- tale a oltre 75 mln.Continueremo a col- laborare strettamente con l'Onu e le sue agenzie per garantire che questi aiuti raggiungano chi ne ha bisogno nella Striscia di Gaza". - (PRIMAPRESS)