Sisma Campi Flegrei: un boato ed una scossa di magnitudo 4.4 ha riportato la paura

NAPOLI - Un boato e la scossa, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare i Campi Flegrei e i quartieri occidentali di Napoli.All'1.15 c'è stato un evento bradisismico di magnitudo 4.4 con epicentro nel lungomare di Pozzuoli. Nonostante la pioggia,la gente si è riversata in strada in preda alla paura, soprattutto a Pozzuoli,Bacoli,Bagnoli. Sono piovuti calcinacci. A Pozzuoli i VdF hanno estratto dalle macerie una donna, che non è grave. Salvate molte persone bloccate ai piani superiori delle loro abitazioni.