Siria: Damasco in mano ai rivltosi e il presidente Assad non è in nessuna residenza

(PRIMAPRESS) - SIRIA - L'unico fatto certo è che la capitale appare ormai in mano ai rivoltosi. Il presidente siriano Bashar al-Assad non si trova da nessuna parte a Damasco. La linea ufficiale, dello staff del Presidente siriano, è che Assad non è fuggito dalla capitale; ma la fonte sostiene che Assad non si trova in nessuno dei luoghi della città iconoscti tanto alinentare la convinzione della sua fuga. La Guardia presidenziale di Assad non è più schierata in nessun luogo di residenza. Alcune fonti parlano di una sua fuga nel Golfo Persico. - (PRIMAPRESS)