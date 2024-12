Siria: 50mila in fuga dal conflitto con i movimenti ribelli appoggiati da Russia e Iran

(PRIMAPRESS) - SIRIA - L'escalation del conflitto nel Nord-ovest della Siria ha causato la fuga di quasi 50mila persone nel giro di pochi giorni. Lo ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), evidenziando una situazione in rapida evoluzione. "Al 30 novembre, più di 48.500 persone erano sfollate,un forte aumento rispetto alle 14mila registrate il 28 novem-bre",dichiara l'Ocha,il cui responsabile Tom Fletcher ha espresso preoccupazione per la situazione di "decine di migliaia di persone" pronte a fuggire. Una preoccupazione che si riverbera anche sull'Italia che già lo scorso anno aveva visto triplicare i flussi migratori legati al conflitto scoppiato nel 2011 tra movimenti rivoluzionari che oggi godono l'appoggio di Russia ed Iran. - (PRIMAPRESS)