Scontro Israele-Iran: dopo l’attacco di droni di Damasco si getta acqua sul fuoco

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il nugolo di decine di droni indirizzati su Israele si deve ritenere una questione chiusa come dichiara lo stesso governo di Damasco. Di fatto, scrivono le autorità iraniana si è trattato solo di una risposta all'attacco portato all'ambasciata iraniana la scorsa settimana.

L'Iran, dunque, fa appello a Israele perché non reagisca al "giustificato" attacco di droni e missili, risposta obbligata al raid contro il consolato a Damasco. "La questione può considerarsi chiusa",dice la rappresentanza iraniana all'Onu. "Ma se il regime israeliano commetterà un nuovo errore, la risposta sarà molto più dura", ha dichiarato l'ambasciatore Saed Iravani,che ha inviato una lettera al Consiglio di sicurezza Onu e al segretario Onu Guterres, affermando che "l'attacco rientra nell'esercizio del diritto di Teheran all'autodifesa".

Questa mattina dopo un giro di telefonate del presidente USA, Biden ai leder del G7, arriva la decisione di non sostenere un eventuale contrattacco di Israele contro l'Iran e non parteciperanno a nessuna operazione offensiva contro l'Iran.Così il presidente americano Biden a Netanyahu, cui ha anche detto che dovrebbe considerare una vittoria l'insuccesso dell'attacco iraniano. Biden ha poi fatto sapere di aver convocato i leader G7 "per coordinare una risposta diplomatica unitaria all'attacco dell'Iran". E il ministro della Difesa Usa, Austin: "No a conflitto con l'Iran, ma non esi- teremo a difendere le nostre forze".



Oggi riunione Consiglio sicurezza Onu Israele ha chiesto e ottenuto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dopo l'attacco sferrato dall'Iran. E' quanto si legge in una nota della missione israeliana all'Onu. La riunione si terrà nella giornata di oggi, afferma la presidenza del Consiglio di sicurezza. E' prevista per le 22, ora italiana. - (PRIMAPRESS)