Reali di Spagna al Quirinale. Mattarella: “Straordinarie relazioni di solidità con l’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La sua visita in Italia è di grandissima importanza anche per il momento storico che attraversa l'Unione europea e la comunità internazionale ma la so- lidità copre tutti gli aspetti delle straordinarie relazioni che ci sono tra Spagna e Italia". Così il Presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale i Reali di Spagna. "Per la Repubblica italiana è un onore avere qui le loro maestà e sottolineare l'amicizia e collaborazione" con "tanti legami che sono solidi e crescenti", ha detto il capo dello Stato e re Felipe.

Il Presidente Mattarella ha accolto Sua Maestà il Re Felipe VI con gli onori militari nel Cortile d’onore del Palazzo del Quirinale. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni ufficiali nella Sala del Bronzino, il Presidente Mattarella e il Re Felipe VI hanno avuto un colloquio, al termine del quale hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa nella Sala degli Specchi. - (PRIMAPRESS)