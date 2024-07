Ponte sullo Stretto: il governo chiede la fiducia e arriva il si della Camera con 162 voti favorevoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ok dell'Aula della Camera alla fiducia posta del governo sul decreto Infrastrutture, che prevede una serie di misure che vanno dal Ponte sullo Stretto al 'Piano Mattei' per l'Africa. I sì sono stati 162, 85 i no. Il voto finale al provvedimento è previsto per domani. Il testo, in prima lettura alla Camera, deve poi passare all'esame del Senato. Il decreto prevede anche misure sul fronte della normativa per i Commissari straordinari per le emergenze. - (PRIMAPRESS)