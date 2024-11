Pakistan, kamikaze di Balochistan Liberation Army si fa esplodere a Quetta: 22 morti e 40 feriti

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Sono 22 le persone morte e oltre 40 rimaste ferite nella prima ricostruzione per l'esplosione di una bomba in una stazione ferroviaria a Quetta, in Pakistan,dove oltre 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per Rawalpindi, in Punjab. Morti e feriti sono stati trasportati all'ospedale civile di Quetta. Balochistan Liberation Army (Bla), un gruppo separatista etnico Baloch, ha rivendicato l'attacco, eseguito da un kamikaze. - (PRIMAPRESS)