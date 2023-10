Ostaggi Hamas: i familiari israeliani pronti a scendere in piazza contro Netanyhau

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Le famiglie degli oltre 220 prigionieri sequestrati da Hamas hanno chiesto risposte al governo israeliano e molti temono che un attacco militare sulla Striscia di Gaza stia mettendo a rischio la vita dei prigionieri.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha interrotto la pianificazione della guerra per un incontro organizzato frettolosamente sabato con le famiglie prigioniere dopo che queste avevano minacciato di avviare proteste di strada per evidenziare la loro disperazione.

Intanto il Capo di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, ha ribadito che il gruppo militante palestinese è pronto per uno scambio di prigionieri "immediato" con Israele. Per il portavoce militare israeliano Daniel Hagari le dichiarazioni di Hamas sullo scambio di ostaggi con palestinesi detenuti in Israele "sono una forma di terrorismo psicologico, concepito per disseminare pressione e terrore nelle famiglie degli ostaggi"."Sinwar non è in condizione di divulgare comunicati", ha detto ancora Hagari. Ma sta di fatto che i familiari degli ostaggi ormai sono determinati a scendere in piazza. - (PRIMAPRESS)