New York celebra il ricordo dell’11 settembre a 23 anni dall’attacco alle Torri Gemelle

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - A 23 anni di distanza da quell'11 settembre 2001 si disse che il mondo non sarebbe stato più lo stesso quando uno degli attacchi terroristici più devastanti mise in ginocchio l'America. La mattina dell’11 settembre 2001, 19 terroristi affiliati all’organizzazione terroristica al-Qaeda dirottarono quattro aerei commerciali statunitensi. Il loro obiettivo era colpire simboli di potere economico e militare degli Stati Uniti. Due di questi aerei, il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, furono schiantati deliberatamente contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York. Alle 8:46 del mattino, il volo American Airlines 11 colpì la Torre Nord, creando una massiccia esplosione. Meno di 20 minuti dopo, alle 9:03, il volo United Airlines 175 si schiantò contro la Torre Sud. Le immagini di quegli aerei che impattavano contro i grattacieli furono trasmesse in diretta televisiva, lasciando il mondo intero scioccato e impotente di fronte alla tragedia. Quasi un’ora dopo, alle 9:59, la Torre Sud crollò, seguita dalla Torre Nord alle 10:28. Entrambi i crolli generarono un’enorme nube di polvere e detriti, che ricoprì gran parte del centro di Manhattan. Migliaia di persone rimasero intrappolate nei grattacieli e nei dintorni, e molti vigili del fuoco, poliziotti e soccorritori persero la vita nel tentativo di salvare quante più persone possibile.

Il National September 11 Memorial & Museum guida la nazione e il mondo nel celebrare l'anniversario del giorno che ha cambiato per sempre le nostre vite.

La cerimonia di commemorazione del 23° anniversario si svolgerà nella piazza del Memorial Museum.nDurante la cerimonia, osserveremo sei momenti di silenzio, riconoscendo quando ciascuna delle torri del World Trade Center è stata colpita e abbattuta e gli orari dell'attacco al Pentagono e dello schianto del volo 93.

Il programma inizierà alle 8:30 e il primo momento di silenzio sarà osservato alle 8:46 quando le famiglie accederanno alla piazza del Memorial.



