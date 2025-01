New Orleans: bandiera dell’Isis nel Pick-up dell’ex militare Usa che ha ucciso 15 persone

(PRIMAPRESS) - NEW ORLEANS - È salito a 15 morti e oltre 30 feriti l'ultimo bilancio dell'attacco avvenuto a New Orleans dove un uomo si è lanciato con il suo pickup sulla folla e poi è sceso e ha sparato sulle persone. Il killer è un veterano americano dell' esercito,Shamsud-Din,42 anni,del Texas, ed è stato ucciso dagli agenti. Nella sua auto aveva una bandiera dell'Isis. L'Fbi ha aperto un'indagine per "atto di terrorismo" e sta tentando di stabilire se abbia agito da solo.In un video sui social aveva affermato che si ispirava all'Isis nel desiderio di uccidere - (PRIMAPRESS)