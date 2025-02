NATO, Kallas (Alto Commissario UE): “Accordi per l’Ucraina non possono passare alle nostre spalle”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco che abbiamo già visto in passato, ad esempio a Minsk, e non funzionerà. Non fermerà le uccisionI e la guerra continuirà". Queste le parole dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, al vertice ministeriale della Nato. "Non è una buona tattica negoziale con cedere tutto ancora prima che le trattative siano iniziate. L'appeasement non ha mai funzionato", ribadisce Kallas per la quale "nessun accordo preso alle nostre spalle" funzionerà. - (PRIMAPRESS)