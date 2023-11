Morte Giulia Cecchettin, arrestato in Germania l’ex fidanzato in fuga da una settimana

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Filippo Turetta il 22enne in fuga per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania. A darne notizia è lo stesso legale di Turetta, Emanuele Compagno: "Ora sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia". La fuga dello studente 22enne di Torreglia è finita nella notte tra sabato e domenica, dopo una settimana di latitanza. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. La sua auto era stata avvistata l'ultima volta in Austria e prima ancora a Cortina dove aveva fatto rifornimento di carburante inserendo una banconota da 20 euro sporca di sangue. - (PRIMAPRESS)