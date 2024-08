M.O. : razzi a Nord del Libano e Alta Galilea. Attacco israeliano nella tendopoli di Al-Aqsa

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Hezbollah ha annunciato di aver lanciato "decine" di razzi contro Israele. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano,secondo cui "la maggior parte dei razzi è stata intercettata". Hezbollah ha spiegato che razzi di tipo Katyusha sono stati lanciati in risposta ad attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Syriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Attraverso la Tv israeliana Channel 13, il governo della stella di David ha esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi. Usa e Israele si attendono un attacco dell'Iran nelle prossime ore.

Intanto si ha notizia che almeno 5 persone sono morte e 18 rimaste ferite stamattina in un attacco israeliano contro le tende che ospitano i palestinesi sfollati nell'o- spedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza: a riportarlo è la Tv araba Al Jazeera ma che cita l'ufficio stampa governativo gestito da Hamas. "Condanniamo con la massima fermezza questo nuovo massacro da parte dell'occupazione", ha dichiarato l'ufficio. Ma questo attacco finora non sarebbe stato rivendicato dall'IDF. - (PRIMAPRESS)