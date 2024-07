MediOriente: oggi a Roma incontro tra Mossad, Cia, Qatar ed Egitto per cercare una mediazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi a Roma si terrà l’incontro tra figure internazionali che tenteranno di trovare una mediazione per un cessate il fuoco tra Israele ed Hamas. Perché Roma? Le ragioni sono dovute ad una presenza della diplomazia italiana, che da tempo si è attivata con l’iniziativa Food for Gaza, di cui si è parlato anche nel recente G7 del commercio estero a Reggio Calabria. Ad incontrarsi saranno il capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal per discutere dell’accordo sugli ostaggi. Conferme sull’incontro arrivando da fonti diplomatiche sia di Israele che in Italia. L’incontro segue altri che si sono tenuti a Parigi e in Egitto: Il premier israeliano Netanyahu, ma anche lo stesso presidente Herzog che era stato ricevuto nei giorni scorsi dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni, avrebbero fatto una richiesta: monitorare il movimento di armi e militanti palestinesi dal sud della Striscia di Gaza al nord e il mantenimento del controllo israeliano del ”Corridoio Filadelfia”, la striscia di terra tra Gaza e l’Egitto. Ma che da Roma possa uscire una soluzione appare piuttosto difficile anche dopo i raid di ieri con 30 vittime e oltre 100 feriti. - (PRIMAPRESS)