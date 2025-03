Medioriente, il principe Bin Salman chiama Putin: “Nostro impegno per una soluzione politica”

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il principe saudita Bin Salman in una telefonata al presidente russo Putin ha detto con chiarezza che il suo regno sostiene "tutte le iniziative" per mettere fine alla guerra in Ucraina. Dall'Arabia "impegno a facilitare il dialogo e sostenere le iniziative per una soluzione politica". Secondo una dichiarazione del Cremlino, Putin ha risposto al principe che "ha notanto tutto l'impegno per l'importanza di risolvere la crisi ed ha espresso la sua disponibilità a continuare a contribuire in ogni modo possibile alla normalizzazione delle relazioni russo-americane". - (PRIMAPRESS)