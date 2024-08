MediOriente: i piani militari di Israele in allerta per gli attacchi annunciati da Iran e Hezbollah

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - In un articolo di questa mattina l'americano Wall Street Journal riporta dai piani militari approvati ieri dall'esercito israeliano per contrastare la minaccia di attacco da parte dell'Iran e degli Hezbollah. Attacchi preceduti da evidenti manovre militari segnalate dai satelliti. Ieri era arrivata anche l'esortazione del presidente USA, Biden al governo iraniano di riflettere sulle conseguenze destabilizzanti di un'azione di guerra che coinvolgerebbe tutto il MediOriente. Dal canto suo Israele è in massima allerta. Il capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha pianificato preparativi offensivi e difensivi e richiamato diverse unità impegnate sui vari confini. - (PRIMAPRESS)