MediOriente: a maggioranza la risoluzione Onu per il cessate il fuoco. Contrari Usa e Austria

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE- L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la risoluzione non vincolante che chiede un "cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. Nella bozza si esprime anche la "grave preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza", sulla scia del testo già bocciato venerdì scorso in Consiglio di Sicurezza a causa del veto Usa. La risoluzione ha ottenuto 153 voti a favore, 10 contrari (tra cui Austria, Usa, Israele), e 23 astenuti, tra cui Germania e Italia, mentre la Francia ha votato a favore. Il voto contrario degli USA arriva, però, carico di contraddizioni. Biden nelle ore scorse aveva sollecitato Netanyahu a rivedere la sua pressione di fuoco nella Striscia di Gaza senza tener conto della strage di civili: "Continuando così perderai il consenso internazionale". E le crepe si sono già viste in quest'ultima votazione della risoluzione. Imbarazza l'astensione di Germania e Italia difronte ad una situazione di progressiva eliminazione di un intero popolo per colpire i terroristi di Hamas.

Il capo dell’OMS ha espresso preoccupazione dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nell’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, e chiede la protezione dei pazienti e del personale. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi afferma che Gaza è diventata “uno dei luoghi più pericolosi al mondo” in un contesto di crescente crisi umanitaria. Intanto la risoluzione non vincolante appare come un paradosso internazionale in cui le bombe continuano a cadere. - (PRIMAPRESS)