MediOriente: 39 palestinesi liberati. Tra questi anche Israa Jaabis in carcere dal 2015

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le autorità israeliane hanno annunciato il rilascio di 39 detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi liberati da Hamas. L'operazione aveva rischiato di saltare e con essa la tregua, per un ritardo nel rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Gli ostaggi liberati sono stato accolti a Gerusalemme est. Tra le persone che figuravano nell'elenco di Hamas c'era anche Israa Jaabis, la 38enne palestinese condannata per aver fatto esplodere una bombola di gas nella sua auto a un posto di blocco nel 2015, ferendo un agente di polizia. Era stata condannata a 11 anni di prigione. Ma i palestinesi avevano sempre respinti l'accusa.

Sono 13 ostaggi invece, gli ostaggi rilasciati da Hamas. Ora verranno sottoposti ad un primo accertamento medico all'interno del territorio israeliano. Lo annunciano congiuntamente l'esercito e le forze di sicurezza. Continueranno ad essere accompagnati dai soldati dell'IDF verso gli ospedali israeliani, dove si riuniranno alle loro famiglie. Si tratta, scrive il Jerusalem Post, di 7 bambini e 6 adulti, tra cui Emily Hand, 9 anni, rapita dai terroristi durante il massacro del 7 ottobre e inizialmente ritenuta morta. - (PRIMAPRESS)