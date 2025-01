Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: “Inalterato e costante l’aiuto dell’Italia all’Ucraina”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le parole del presidente della repubblica, Sergio Mattarella seguono di poco quelle non ancora chiare del presidente eletto americano Donald Trump sulla decisione di incontrare Putin per mettere fine al conflitto ma senza indicare come. "Le confermo la determinazione dell' Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione Russa". Così il capo dello Stato, Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino, Zelensky. "Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa d'imporre con le armi la volontà ad un altro Stato, lo facciamo per la sicurezza dell'Europa. Lei è il benvenuto". - (PRIMAPRESS)