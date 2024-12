Manovra economica: via libera della Camera con 211 voti favorevoli. Il 28 dicembre ok definitivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula Camera dei Deputati ha votato la fiducia sulla manovra economica posta ieri pomeriggio dal governo Meloni. Dopo le dichiarazioni di voto, la chiama per appello nominale dei parlamentari di Montecitorio ha portato a 211 voti favorevoli e 117 contrari. Nel pomeriggio si discuterà l'esame degli ordini del giorno, a ora di cena ci sarà la Nota di variazione e, se tutto andrà come previsto, entro tarda serata – probabilmente intorno alle ore 22 - dovrebbero partire le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento e la votazione conclusiva sull'intera legge di stabilità. Poi, la seconda lettura in Senato, che partirà lunedì 23 dicembre in commissione, mentre l'ok definitivo è previsto tra Natale e Capodanno. La data obiettivo è il 28, secondo i piani del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. - (PRIMAPRESS)