Los Angeles in fiamme: arrivano Vigili del Fuoco dal Messico. I vip assoldano firefighters privati

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Per l'incendio che ancora divampa nella contea di Los Angeles e che rimarrà nella storia dei peggiori casi di gestione dell'emergenza di un territorio a rischio focolai, ora arrivano aiuti dal Messico con squadre di Vigile del Fuoco appena giunti all'aeroporto. Il governatore della California, Gavin Newsom,che li ha ricevuti ora terrà una riunione per il coordinamento degli interventi.

Intanto, nel ricco quartiere di Pacific Palisades, c'è chi ha iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco,pagando per cercare di salvare la propria casa. C'è, anche chi si è offerto di pagare fino a 100.000 dollari per essere messo in cima alla lista degli interventi. Ascoltando le molte dichiarazioni degli oltre 100mila abitanti in fuga, emergono una concomitanza di inadempienze nella gestione: dai bacini dell'acqua vuoti e non riforniti, gli idranti non funzionanti, l'inesistenza di barriere franfifuoco, l'assenza di sensori termici per rivelare principi d'incendio. Tutti sistemi che avrebbero limitato i danni in un'area secca e cronicamente soggetta agli incendi. - (PRIMAPRESS)