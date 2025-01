Los Angeles: il vento torna ad alimentare le fiamme. In pericolo anche Beverly Hills

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Secondo Rich Thompson, uno dei meteorologi esperto di incidenti del National Weather Service, si confermano in giornata raffiche di vento da nord-nordest tra 35 e 55 mph. Una cattiva notizia per il massacrante lavoro dei Vigili del Fuoco che da cinque giorni stanno tentando di domare le fiamme che hanno avvolto buona parte della contea di Los Angeles. Un avviso di bandiera rossa resterà in vigore fino a mercoledì e Thompson ha avvertito che oltre ai forti venti, la bassa umidità e la vegetazione secca contribuiranno a peggiorare le condizioni di incendio già molto critiche.

Gli aerei che si sono potuti levare in volo nonostante il vento, hanno scaricato acqua e ritardante di fiamma sulle colline dove ha avuto origine l'incendio di Palisades, il più distruttivo nella storia di Los Angeles. Finora sono andati bruciati oltre 23.000 acri, distruggendo altre case, aziende e numerose infrastrutture.

L'espansione dell'incendio di Palisades, contenuto al 13%, verso nord e est ha spinto i funzionari a emettere ordini di evacuazione e avvisi a ovest della superstrada 405, poiché l'incendio ha messo in pericolo parti di Encino e Brentwood.

I funzionari hanno riconosciuto che sono stati fatti progressi, ma hanno avvertito che i venti di ritorno potrebbero complicare gli sforzi e aumentare il livello di rischio. I venti di Santa Ana che hanno alimentato gli incendi la scorsa settimana si sono intensificati domenica mattina nelle contee di Los Angeles e Ventura, quindi si prevedeva che si sarebbero indeboliti nel pomeriggio prima di rafforzarsi domenica sera fino a mercoledì, con il peggio che si è verificato martedì.

La preoccupazione è che le fiamme, viste le condizioni meteo, potrebbero avvicinarsi anche verso la collina di Beverly Hills dove ci sono molte ville delle star di Hollywood. Finora i morti accertati sono 24 anche se i medici legali hanno potuto constatare i resti solo di 10 corpi.

Il presidente Biden ha annunciato su X di aver convocato la vicepresidente Kamala Harris e funzionari chiave per un briefing virtuale sugli sforzi dell'amministrazione per affrontare gli incendi che stanno colpendo Los Angeles. "Continueremo a sostenere la risposta statale e locale con risorse federali, per tutto il tempo necessario",scrive Biden,per sottolineare una strategia che garantisca la sicurezza e il benessere dei cittadini, in un periodo di crescente intensità degli eventi clima- tici. - (PRIMAPRESS)