Los Angeles avvolta dalle fiamme nella zona di Pacific Palisades. In fuga 40mila abitanti

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Fiamme che lambiscono edifici e ville, colonne di fumo,macchine abbandonate e passeggeri in fuga tra cenere e violente raffiche di vento. E' la situazione a Pacific Palisades,area molto ricca che si affaccia sull' Oceano a ovest di Los Angeles,da ore avvolta dalle fiamme. Divampato anche un nuovo rogo a est. La città ha dichiarato lo stato d'emergenza: evacuazione per 40mila persone, 13 mila edifici sotto minaccia del fuoco,oltre 180 mila utenze senza elettricità. L'amministrazione Biden ha già offerto risorse federali e approvato aiuti. Non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine al vasto incendio che si è sviluppato velocemente. - (PRIMAPRESS)