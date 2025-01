Los Angeles, ancora fiamme con 6 diversi focolai. 11 le vittime. La donazione di Walt Disney

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - La drammatica situazione delle fiamme che hanno avvolto intere aree di Los Angeles in California ora vede sei grandifocolai imperversano nella contea con 11 i morti già accertati e danni per 150 mld di dollari. È questo l'ultimo aggiornamento dei roghi nella metropoli da parte delle autorità che avvertono che il bilancio delle vittime è solo provvisorio. Più di 100.000 persone sono sotto ordine di evacuazione,altre decine di migliaia sono in allerta. La multinazionale Walt Disney Company ha già anticipato che donerà 15 mln di dollari per contribuire agli sforzi di spegnimento, aiutare le vittime e recuperare la città di Los Angele- les, gravemente danneggiata dalle fiamme. Ma quando le fiamme saranno domate completamente sarà il tempo delle responsabilità per i ritardi con cui si è intervenuti sui primi focolai e l'assenza di un piano adeguato di evacuazione. - (PRIMAPRESS)