Londra: Re Carlo cancella tutti gli impegni istituzionali dopo aver dato la notizia del cancro

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'intervento chirurgico alla prostata a cui si era sottoposto nei giorni scorsi King Charles (75 anni), di fatto ha rivelato la presenza di un tumore e per questo motivo in un comunicato della Casa reale è stato annunciata oggi la cancellazione di tutti gli impegni istituzionali del re. La famiglia reale di solito non condivide i dettagli sulle malattie poiché considera tutte le questioni mediche come questioni private. Ma il palazzo ha riferito che Charles ha voluto condividere i suoi dettagli “per aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono colpiti dal cancro”.

L'annuncio da Buckingham Palace della scoperta del cancro è arrivato iieri dopo la Giornata mondiale contro il cancro, quando la Regina Camilla ha aperto Maggie's Royal Free, un nuovo centro di supporto per il cancro presso il Royal Free Hospital nel Regno Unito, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e fornire cure e supporto esperti, gratuitamente. L'annuncio di oggi degli impegni cancellati, tuttavia, aprono una serie di interrogativi sul futuro dei regnanti e riporta a riparlare anche della degenza della principessa Kate, anch'essa sottoposta ad un intervento chirurgico ma tenuto segreto. - (PRIMAPRESS)