Libano: danneggiata torre Unifil dall’Idf. Tenenti: “Attaccare Caschi Blu un’azione da condannare”

Le immagini di una torre della base Unifil in Libano, danneggiata da un bulldozer israeliano ha fatto il giro del mondo ponendo grandi interrogativi sulla funzione di questa presenta delle Nazioni Unite in un territorio dove non può essere più garantita la missione di pace attiva dal 2006.

L'Unifil ha comunicato l'avvenuta "deliberata demolizione", da parte di un bulldozer dell'esercito israeliano, di una torre di osservazione e l'abbattimento della recinzione perimetrale di una postazione Onu, a Marwahin, nel Sud del Libano. Andrea Tenenti, Portavoce di Unifil ha commentato: "E' importante restare, ancora più oggi di prima. Attaccare i caschi blu è un atto che deve essere condannato". Ma ora diventa difficile comprendere la natura della missione.