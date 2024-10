Libano: 37 morti e 151 feriti vittime delle bombe israeliane su Beirut. Rientrati italiani

(PRIMAPRESS) - BEIRUT - Potenti esplosioni hanno scosso Beirut durante la notte in alcuni degli attacchi israeliani più pesanti sulla città finora, come riporta il Ministero della Salute libanese, che ha causato 37 morti e 151 feriti in attacchi con bombe in tutto il paese nelle ultime 24 ore.

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi in un attacco di caccia israeliano al campo profughi di Tulkarem nella Cisgiordania occupata.

Il capo dell'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, afferma che almeno 21 palestinesi sono stati uccisi quando tre rifugi scolastici gestiti dalle Nazioni Unite sono stati attaccati dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza nell'arco di due giorni.

L'Iran ha trasmesso un messaggio a Washington tramite il Qatar, affermando che non cerca una guerra regionale, ma che "la fase di autocontrollo unilaterale è finita", ha detto una fonte iraniana ad Al Jazeera.

Intanto ieri notte, con un volo charter da Beirut organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari esteri, sono rientrati in Italia di 178 connazionali, inclusi cinque bambini, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. - (PRIMAPRESS)